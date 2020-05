In der Bundesliga und der 2. Liga rollt ab Samstag der Ball wieder. Seit Mitte März war der Spielbetrieb wegen der Coronakrise unterbrochen. Es geht mit dem 26. Spieltag weiter - allerdings ohne Zuschauer in den Stadien. Highlight ist das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag (15:30 Uhr im Eurosport-Liveticker). Eurosport.de beantwort alle Fragen zum Bundesliga-Restart.

Wie lautet der Fahrplan?

Noch neun Spieltage stehen an, die Deutsche Fußball-Liga (DFL) will die Saison im Optimalfall bis 30. Juni zu Ende spielen, um ein Chaos bei auslaufenden Verträgen zu vermeiden. Wenn alles nach Plan läuft, endet die Spielzeit in der Bundesliga am 27. Juni, die Zweitliga-Saison soll einen Tag später beendet werden.

Warum darf der Fußball wieder loslegen?

Grundlage für das grüne Licht der Politik ist das umfassende Hygiene- und Schutzkonzept der DFL. Dieses reicht von verpflichtenden Corona-Tests bis hin zur Begrenzung von Personen im Stadionumfeld an Spieltagen (rund 300 Menschen) und klaren Hygieneregeln im Mannschaftsumfeld und häuslichen Bereich.

Wie sieht der "neue" Fußball aus?

Beim Torjubel sollen Umarmungen oder Abklatschen unterlassen werden, stattdessen sollen sich die Spieler nur kurz mit den Füßen oder dem Ellenbogen berühren. Trainer und Ersatzspieler müssen auf der Bank Masken tragen. Anders als bisher sind fünf statt drei Einwechslungen erlaubt.

Was würde ein Abbruch bedeuten?

Das ist noch nicht entschieden. Die 18 Klubs sind in der Frage gespalten, ob es bei einem solchen Szenario Ab- und Aufsteiger geben soll oder nicht. Die Klärung des Problems wurde vorerst auf das Ende des Monats verschoben. Fortuna Düsseldorf behält sich rechtliche Schritte vor, sollte die Saison nicht spätestens Ende Juni abgeschlossen sein.

Wo werden die Spieler zu sehen sein?

Wie gewohnt überträgt der Bezahlsender Sky den Großteil der Spiele, zumindest an den ersten beiden Spieltagen gibt es sogar Live-Fußball im Free-TV. Sky wird am 16./17. und 23./24. Mai seine Nachmittagskonferenzen im frei empfangbaren Fernsehen bei "Sky Sport News HD" übertragen.

Was ist nicht nur neu, sondern auch bisher einmalig?

Noch nie in der 57-jährigen Bundesliga-Geschichte wurde ein 26. Spieltag zu einem so späten Zeitpunkt im Jahr ausgetragen. Auch eine Saisonunterbrechung von 65 Tagen außerhalb des Wintermonate ist beispiellos.

(SID)

