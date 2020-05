Der FC Bayern muss im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Dienstagabend auf Spielmacher Thiago verzichten. Der Spanier hatte bereits das Abschlusstraining verpasst. "Es gibt wenig Geheimnisse. Das letzte Geheimnis, also die Aufstellung, will ich aber in meiner Hand lassen", sagte Coach Hansi Flick in der Pressekonferenz vor der Partie, erklärte aber: "Thiago kann nicht spielen, er fällt aus."

Thiago hatte bereits das Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (5:2) aufgrund von muskulären Problemen verpasst. Flick betonte, dass er Thiago "natürlich gerne dabei gehabt" hätte, es aber "keine Ausfälle” gebe.

Der nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt (5:2) leicht angeschlagene Jérôme Boateng ist indes wieder fit und steht dem Tabellenführer beim Liga-Gipfel zur Verfügung. "Jérôme ist einsatzfähig", bestätigte Flick, der sich auch zur Zukunft des Verteidigers äußerte: "Ich habe offen mit ihm gesprochen und er muss wissen, was er für seine Zukunft will. Er hat mit dem Verein so ziemlich alles gewonnen. Deswegen bekommt er die Wertschätzung, die er verdient. Er ist ein verdienter Spieler.”

