Borussia Dortmund bindet einen weiteren Leistungsträger über das Saisonende hinaus. Lukasz Piszczek verlängert seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis zum 30. Juni 2021. In der diesjährigen Rückrunde eroberte er sich seinen zwischenzeitlich verloren gegangenen Stammplatz zurück. Mit dem Ende seines Kontrakts will Piszczek im Alter von 36 Jahren seine aktive Karriere beenden.

"Lukasz Piszczek ist absoluter Führungsspieler in unserem Team, außerdem ist er auch körperlich in einer Top-Verfassung. Daher war es folgerichtig, den Vertrag mit ihm um ein weiteres Jahr zu verlängern", sagte Sportdirektor Michael Zorc. "Ich habe schon mehrmals gesagt, dass ich mich noch fit fühle. Zum Glück haben die Verantwortlichen erkannt, dass ich noch Spaß am Fußball habe, dass ich es noch liebe", sagte Piszczek.

Der Rechtsverteidiger war 2010 von Hertha BSC zu den Schwarz-Gelben gewechselt und gewann mit den Westfalen zwei Meisterschaften und zweimal den DFB-Pokal. Insgesamt absolvierte der 66-malige polnische Nationalspieler bislang 355 Pflichtspiele für den BVB, dabei gelangen ihm 18 Tore und 64 Vorlagen.

(SID)

