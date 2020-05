Kapitän Marco Reus Borussia Dortmund droht nach Informationen der "Bild"-Zeitung das Saison-Aus. Der Nationalspieler soll nach seiner Adduktorenverletzung weiterhin mit Problemen kämpfen, "kann offenkundig mit dem rechten Fuß nicht ohne Beschwerden schießen", heißt es in dem Bericht. Der 30-Jährige trainiere auf unbestimmte Zeit weiter individuell.

Ein Einsatz im Spitzenspiel gegen Dauerrivale FC Bayern München am Dienstag kommender Woche (18:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) komme definitiv nicht infrage.

Reus hatte sich Anfang Februar beim Pokal-Aus bei Werder Bremen an den Adduktoren verletzt. Anfang Mai hatte er noch ein Comeback in diesem Monat angepeilt und in der Nitro-Sendung "100% Bundesliga" gesagt: "Ich liege gut im Rehaplan, ich bin im Soll."

DFB-Pokal Grünes Licht für Pokal-Halbfinale zwischen Bayern und Eintracht VOR 3 STUNDEN

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Erste Tests: Premier League gibt sechs positive Coronafälle bekannt

Play Icon WATCH Neuer Verteidiger? FC Bayern beobachtet offenbar Gladbach-Star 00:01:17

3. Liga Nach wenigen Monaten: Effenberg schmeißt bei Uerdingen hin VOR 4 STUNDEN