Nachdem der Sportdirektor der Römer, Gianluca Petrachi, offenbar einen ersten Annäherungsversuch bei Götze gestartet hat, sollen sich die Parteien in den kommenden Wochen für weitere Gespräche treffen.

"Sport Bild" berichtet zudem, dass der Offensivspieler grundsätzlich von einem Wechsel nach Italien nicht abgeneigt sei.

Nach lediglich 13 Einsätzen in der laufenden Spielzeit wurde Götze zuletzt häufiger mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Jürgen Klinsmann soll in seiner Zeit bei Hertha BSC großes Interesse an einer Verpflichtung gehabt haben, vor Kurzem wurde Bayer Leverkusen als möglicher Abnehmer gehandelt.

Der 27-Jährige ist mit acht Millionen Euro noch einer der Großverdiener der Liga, bei einem Abgang müsste er vermutlich deutliche Gehaltseinbußen hinnehmen.

