Youssoufa Moukoko soll ab sofort an den Profi-Kader von Borussia Dortmund herangeführt werden, ab November wäre der 15-Jährige für die Bundesliga spielberechtigt. Seine ersten Erfahrungen mit "Männer-Fußball" verliefen bereits positiv. So gewann die U19 des BVB am Samstag zwei Testspiele (2x50 Min.) in Recklinghausen gegen den Oberliga-Klub ASC 09 Dortmund mit 2:0 und 4:1.

Moukoko, der die Dortmunder A-Jugend als Kapitän anführte, traf dabei einmal, scheiterte außerdem an Pfosten und Latte. Hinterher äußerte er sich zufrieden mit dem Auftritt.

"Es war schon hart, monatelang kein richtiges Spiel zu haben", sagte Moukoko den "Ruhr-Nachrichten": "Einen großen Unterschied im Spiel mit den Erwachsenen habe ich gar nicht bemerkt."

Moukoko soll bei BVB-Profis trainieren

Die weiteren BVB-Tore erzielten Ansgar Knauff, Rilind Hetemi und Julius Rauch (2).

Trainer Mike Tullberg war ebenfalls zufrieden: "Im eigenen Ballbesitz haben wir viele Inhalte aus dem Training der vergangenen Wochen sehr gut umgesetzt. Wir haben immer wieder Überzahlsituationen erkannt und ausgespielt. Nach fast sechs Monaten ohne Spiel war das schon sehr gut heute."

Moukoko soll in der kommenden Spielzeit bei der U19 spielen, aber mit den BVB-Profis trainieren und mittelfristig als Backup für Erling Braut Haaland aufgebaut werden. "Wir wollen ihn in den Kader integrieren, damit er lernt mit Profis zu spielen", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Moukoko: 88 Tore in zwei Jahren

Mit Moukoko in der Hinterhand wollen die Dortmunder jedenfalls keinen weiteren Mittelstürmer verpflichten, bekräftigte Zorc erst kürzlich.

In der abgebrochenen U19-Saison hatte Moukoko in der Bundesliga West in 20 Spielen 34 Tore für den BVB erzielt. Zudem war er viermal in der UEFA Youth League erfolgreich.

2018/19 hatte er in der U17-Bundesliga West und der folgenden Endrunde sogar 50 Treffer für den deutschen Vize-Meister erzielt.

