Bei Borussia Dortmund gibt es offenbar bald Vertragsgespräche mit Routinier Lukasz Piszczek. Das deutete Sportdirektor Michael Zorc bei der "Bild" an. Über eine mögliche Verlängerung meinte der BVB-Verantwortliche: "Ich urteile immer danach, ob ein Spieler noch die nötige Kraft und Leistungsbereitschaft hat. Das war bei Lukasz definitiv der Fall." Der Vertrag von Piszczek läuft im Sommer aus.

Seit 2010 spielt der Pole schon für den BVB. Trotz seines fortgeschrittenen Fußballer-Alters ist Piszczek aber weiterhin ein wichtiger Spieler im Team von Lucien Favre.

In der aktuellen Saison stand der 34-Jährige bereits in 29 Spielen für die Borussia auf dem Platz. Seit Februar wurde Piszczek statt auf seiner angestammten Rechtsverteidigerposition in der Innenverteidigung aufgestellt und vertrat Marco Reus, der wegen einer Muskelverletzung ausfiel, als Kapitän.

Zorc erklärte weiter zu möglichen Verhandlungen: "Wegen der Corona-Krise führen wir zurzeit keine Vertragsgespräche. Aber wir werden bald sprechen." Zuletzt hatte der ehemalige polnische Nationalspieler seinen Vertrag beim BVB 2018 verlängert.



