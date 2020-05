Borussia Dortmund hat sein Auswärtsspiel beim SC Paderborn am 29. Spieltag mit 6:1 (0:0) geschlagen. Thorgan Hazard brachte Schwarzgelb in der 54. Spielminute in Führung, Jadon Sancho erhöhte nur drei Minuten später (57.). Uwe Hünemeier traf für Paderborn vom Punkt (72.), doch erneut Sancho (74./90.+1) , Achraf Hakimi (85.), Marcel Schmelzer (89.) sorgten für den Endstand.

So lief das Spiel:

Der SC Paderborn war zu Beginn gut im Spiel und erspielte sich über Christopher Antwi-Adjej auch die ersten beiden Chancen des Spiels. Der flinke Mittelfeldspieler hatte zwei Abschlüsse von der Strafraumgrenze (11., 13.), die beide das Tor verfehlten.

Borussia Dortmund brauchte etwas Anlaufzeit, bis die Truppe von Lucien Favre erstmals gefährlich wurde. Thorgan Hazard (17.) tauchte nach einem langen Ball frei vor Leopold Zingerle auf, scheiterte jedoch aus spitzem Winkel am Paderborner Schlussmann.

Dennoch dauerte es 25 Minuten, bis Dortmund auch die Spielkontrolle übernahm. Nach einem Konter über Achraf Hakimi und Julian Brandt kam Raphael Guerreiro (26.) zur größten Chance des Spiels. Der Abschluss des Portugiesen wurde jedoch in letzter Sekunde zur Ecke abgefälscht.

In der Folge drückte der BVB die Ostwestfalen in die eigene Hälfte und ließ den Ball gekonnt in den eigenen Reihen laufen. Kurz vor der Pause (45.) hatte Julian Brandt nach einem toll herausgespielten Angriff von Hakimi und Hazard die Chance zur Führung, doch der deutsche Nationalspieler scheiterte freistehend von der Strafraumgrenze daran, den Ball auf das Tor von Zingerle zu bringen.

Nach dem Pausentee zeigte Dortmund dann seine ganze Klasse. Der BVB schnürte Paderborn schnell ein und kam folgerichtig per Doppelschlag zu einer komfortablen 2:0-Führung. Erst nutzte Hazard eine Unsicherheit von Zingerle zum 1:0 (54.), ehe Jadon Sancho (57.) einen perfekt rausgespielten Angriff zum zweiten Tor des Tages ausbaute.

Paderborn bekam eine Viertelstunde später einen Elfmeter und verkürzte durch Uwe Hünemeier (72.) auf 1:2, doch die Hoffnung von Steffen Baumgart und Co. hielt keine zwei Minuten, denn Sancho erhöhte nach einer Vorlage von Hazard schnell wieder auf einen Zwei-Tore-Vorsprung (74.).

Damit nahm Dortmund Paderborn den Wind aus den Segeln und ließ die Kugel wieder sicher laufen. Kurz vor dem Abpfiff wurden die Löcher der Paderborner Hintermannschaft immer größer, so kam erst Achraf Hakimi nach einem Pass vom eingewechselten Marcel Schmelzer zum 4:1 (85.), ehe Schmelzer nach einem Zuspiel vom ebenfalls eingewechselten Axel Witsel zum 5:1 (89.) traf.

Kurz vor dem Abpfiff warf Paderborn auch bei dem hohen Rückstand alles nach vorne und ließ sich durch Sancho (90.+1) nach einer eigenen Ecke zum 6:1-Endstand auskontern.

Dortmund stellt den Abstand auf den 5. Platz wieder auf mindestens vier Punkte, sollte RB Leipzig in Köln verlieren sind es sogar fünf Zähler. Der FC Bayern ist an der Tabellenspitze weiterhin sieben Punkte entfernt.

Paderborn hingegen gehen allmählich die Spiele aus, fünf Spiele vor Saisonende haben die Ostwestfalen acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Stimmen des Spiels:

Roman Bürki (Borussia Dortmund): "Der Elfmeter war aus meiner Perspektive nicht korrekt, die Entscheidung empfinde ich als etwas hart. Aber Handelfmeter sind ja schon immer etwas strittig. Wir haben in der ersten Halbzeit Paderborn nicht unter Druck gesetzt und haben das dann in den zweiten 45 Minuten besser gemacht und das Spiel in der Folge kontrolliert."

Lucien Favre (Borussia Dortmund): "Ich habe in der Pause fast nichts gesagt. Nur einen Satz. Wir haben Paderborn in der ersten Halbzeit müde gemacht, das Tempo der ersten 45 Minuten konnten sie nicht durchziehen. Wir haben weiter gepresst und im Flügelsspiel ein paar Abläufe geändert. So lief es dann am Ende von selbst, 6:1 spricht für sich. Der Titel wird brutal schwer für uns. Wir müssen jetzt weiter machen und uns auf Hertha konzentrieren."

Das fiel auf: Paderborn hat nur Luft für 45 Minuten

Paderborn legte mit einer hohen Laufbereitschaft los und machte dem BVB das Spiel in der ersten Halbzeit enorm schwer. Dortmund legte sich den Gegner ab der 25. Minute jedoch zurecht und ließ anschließend Ball und Gegner laufen. Diese Intensität konnte Paderborn in den zweiten 45 Minuten nicht mehr aufrechterhalten und letztlich fehlte dem Team von Steffen Baumgart am Ende einer englischen Woche die Power, um das breite Spiel des BVB in der zweiten Halbzeit zu verteidigen. So geht das Ergebnis sogar in der Höhe am Ende in Ordnung.

Tweet des Spiels:

Die Statistik: 16

Sancho erhöht seine tolle Bilanz und hat nach 29 Spielen 16 Tore und 16 Assists auf dem Konto. Damit ist er der erste britische Spieler seit 1995 (Matt Le Tissier), der in einer der fünf großen europäischen Ligen solche Zahlen auflegt.

