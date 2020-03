So lief das Spiel:

Leipzig war stets das aktivere Team in einer chancenarmen Partie mit dem VfL Wolfsburg. Die besseren Gelegenheiten hatten jedoch die Wölfe, wirklich zwingend wurde es nie. Die beste Chance für Leipzig vergab Angelino mit seinem schwächeren rechten Fuß (37.). Nur zwei Minuten später vergab Admir Mehmedi per Distanzschuss die beste Chance der Gastgeber (39.).

Nach der Pause das gleiche Bild: Leipzig dominant, aber ungefährlich. Wolfsburg mit starker Arbeit als Team in der Defensive. Ein Distanzschuss von Marcel Sabitzer prüfte in der zweiten Hälfte erstmals den starken Wolfsburg-Schlussman Koen Casteels (61.). Nur sechs Minuten versuchte es Wout Weghorst aus der zweiten Reihe auf der anderen Seite, der Ball verfehlte die Querbalken nur knapp (69.). Die größte Chance in der zweiten Halbzeit vergab Xaver Schlager für den VfL, der freistehend im Strafraum aber relativ deutlich verzog (89.)

Ein Kopfball von Patrik Schick nach Ecke (90.+4) war die letzte Offensivaktion bei einer gerechten Punkteteilung.

Die Stimmen zum Spiel:

Marcel Schäfer (Sportdirektor VfL Wolfsburg): „Das Ziel war es drei Punkte zu holen, auch wenn Leipzig ein sehr starker Gegner ist. Wir haben eine sehr ordentliche Partie gezeigt und gute Möglichkeiten rausgespielt. Das 0:0 geht in Ordnung und gegen Leipzig zu Null zu spielen, schafft auch nicht jeder.“

Markus Krösche (Sportdirektor RB Leipzig): „Wir wollten natürlich gewinnen, aber wir hatten heute nicht den Punch, haben zu viele einfache Fehler gemacht und war nicht konsequent in unseren Aktionen.“

Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg): „Heute war nicht mehr drin. Wir hatten zwar viele gute Gelegenheiten, haben diese aber nicht genutzt. Das Unentschieden geht in Ordnung.“

Konrad Laimer (RB Leipzig): „Es war nicht unser bestes Spiel heute. Es war ein schwieriges Spiel, Wolfsburg hat sehr gut verteidigt. Schlussendlich geht das 0:0 in Ordnung, beide Mannschaften hätten vielleicht ein Tor schießen können. Der Punkt hilft uns nicht wirklich weiter, aber das müssen wir jetzt abhaken, denn am Dienstag geht es schon weiter.“

Das fiel auf: Ideenlose Leipziger

RBL fiel wenig ein gegen kompakt verteidigende Wolfsburger. Vielleicht hatte aber der ein oder andere Spieler bei RBL schon das Rückspiel im Achtelfinale der Königsklasse am Dienstag gegen Tottenham im Kopf.

Die Statistik: 8

Die Erfolgsserie der Wölfe hält an. Seit acht Spielen ist der VfL Wolfsburg wettbewerbsübergreifend ohne Niederlage.

