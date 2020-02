Den bisherigen Rekord in der Bundesliga hielt unter anderem Paco Alcácer, der in der Saison 2018/19 in seinen ersten drei Ligaspielen für Borussia Dortmund sechs Tore erzielt hatte. Bereits 1963 war Gert Dörfel dasselbe beim Hamburger SV in der allerersten Bundesliga-Spielzeit gelungen.

Für seine ersten fünf Treffer in der Bundesliga hatte Haaland als Joker nur 57 Minuten benötigt. Der 19-Jährige kam in den ersten beiden Spielen seit seinem Wechsel zum BVB jeweils von der Bank.

Beim klaren Sieg gegen Union stellte Trainer Lucien Favre Haaland allerdings erstmals von Beginn an auf. Neben dem Norweger trafen im Heimspiel auch Jadon Sancho (13.), Marco Reus (68./FE) sowie Axel Witsel (70.).

