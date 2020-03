"Mir kommt es momentan vor wie in dem Film 'Und täglich grüßt das Murmeltier'", sagte er. "Ich habe jeden Tag denselben Rhythmus. Ich gehe nicht mehr einkaufen, wir haben, schon bevor die Pandemie in dem Umfang ausgebrochen ist, einiges eingekauft. Wenn ich rausgehe, bin ich meistens im Garten. Orte, an denen sich viele Menschen treffen, meide ich bewusst."

Mit seiner Vorerkrankung gehört Klasnic zur Corona-Risikogruppe. "Mein Immunsystem ist nicht so gut", berichtete er:

" Ich lasse keine fremden Menschen in mein Haus. "

2007 war bei Klasnic eine schwere Nierenerkrankung festgestellt worden, er musste sich bis 2018 insgesamt drei Transplantationen unterziehen. Seine Karriere beendete er 2013 in Mainz, später klagte er von den Bremer Vereinsärzten Schmerzensgeld ein. Klasnic lebt in Hamburg.

(SID)

