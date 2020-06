David Alaba hat beim Auftritt mit dem FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend eine Bestmarke eingestellt. Der 27-Jährige bestritt sein 264. Bundesligaspiel, damit zog Alaba mit Andreas Herzog als österreichischer Rekordspieler in der deutschen Bundesliga gleich. Auf dem dritten Platz folgt Martin Stranzl mit 258 Bundesliga-Einsätzen.

Von den 264 Bundesligaspielen absolvierte Alaba bislang 247 für den FC Bayern. Die restlichen 17 Partien betritt der Verteidiger in der Saison 2010/11 für die TSG 1899 Hoffenheim. Damals war Alaba in der Rückrunde an die Kraichgauer ausgeliehen.

(SID)

