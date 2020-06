Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München, ist zuversichtlich, dass nach Manuel Neuer und Thomas Müller auch David Alaba seinen Vertrag beim FC Bayern bald verlängert. Die sportliche Leitung der Bayern gehe "das eine nach dem anderen" an, meinte der 65-Jährige in der Sendung "Blickpunkt Sport" im "Bayerischen Fernsehen". Alabas Vertrag bei den Bayern läuft im Sommer 2021 aus.

Zuletzt hatte der deutsche Rekordmeister nach und nach mit den Leistungsträgern Neuer, Müller und Alphonso Davies verlängert, auch Trainer Hansi Flick bekam einen neuen Vertrag. "So wird das Stück für Stück abgearbeitet", erklärte Hainer.

Der Bayern-Präsident lobte zugleich den neuen Abwehrboss der Münchener: "David Alaba ist ein unheimlich guter und erfahrener Spieler, der jetzt im Abwehrzentrum die Chefrolle übernommen hat und hervorragend spielt."

Alaba selbst blieb am Wochenende angesprochen auf eine mögliche Verlängerung vage. "Das schauen wir mal", sagte der Österreicher bei "Sky". Er versuche, "den Fokus auf das Wesentliche zu legen. Es war ruhig und das war gut so." Man werde in den nächsten Wochen sehen, "wie es weitergeht".

