Dennis Aogo hat im Interview mit dem "Kicker" über seinen ehemaligen Teamkollegen Leroy Sané gesprochen. Der 33-Jährige ist der Ansicht, dass sich die Öffentlichkeit ein falsches Bild von Sané mache. "Er ist anders, als man von außen denkt", sagte Aogo. Dass er von der Körpersprache auf dem Platz manchmal etwas überheblich wirke, "entspricht nicht seinem Naturell."

Sané und Aogo standen beim FC Schalke 04 zusammen im Kader, blieben auch nach ihrer Zeit beim gleichen Klub miteinander in Kontakt. "Früher, das war seiner Jugend geschuldet, war er unbekümmert, vielleicht etwas wild. Heute weiß er, wo seine Position ist und wie er in den gefährlichen Raum kommt", so Aogo über den Nationalspieler.

Ausschlaggebend für die Entwicklung sei das Training unter Pep Guardiola bei Manchester City gewesen. "Gerade mannschaftstaktisch hat er unter Pep viel gelernt", ist Aogo überzeugt.

Sané-Wechsel zum FC Bayern zur rechten Zeit

Er ergänzte fort: "Ich war damals auf Schalke ein Befürworter für den Wechsel nach England. Es gab ja auch Gerüchte über Bayern, aber ich meinte zu ihm, dass Pep der richtige Trainer für ihn sei, um ihn auf ein anderes Level zu bringen."

Der Zeitpunkt für einen Wechsel Sanés zum deutschen Rekordmeister sei nun perfekt, sagte Aogo. "Ich bin froh, dass es nach Corona passiert ist", erklärt Aogo: "Das Paket ist ein anderes." Die geringere Ablösesumme sorge auch dafür, dass der Druck beim FC Bayern München nicht zu groß werde.

