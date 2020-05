DFL bestätigt weitere Coronafälle in Bundesliga und 2. Liga

Bei der zweiten Welle der Corona-Tests in der Bundesliga bzw. der 2. Bundesliga hat es zwei weitere positive Ergebnisse gegeben. Das verkündete Geschäftsführer Christian Seifert von der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Donnerstag, ohne Details oder betroffene Vereine zu nennen. In erster Testung waren bei insgesamt 1.724 Untersuchungen zehn Coronafälle offenbar geworden, drei davon beim 1. FC Köln.

Die DFL gab am Donnerstag bekannt, dass am Samstag, den 16. Mai, nach rund neunwöchiger Pause der Ball in der Bundesliga und auch der zweiten Liga wieder rollen wird.

