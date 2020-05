Der Auftakt des Bundesliga-Neustarts wird verschoben - der Ball rollt nicht wie bisher erwartet schon ab Freitag, dem 15. Mai, wieder. Die DFL beschloss, erst einen Tag später am Samstag, 16. Mai, mit den ersten Geisterspielen des 26. Spieltages zu starten. Durch den Verzicht auf das Freitagsspiel wird der Vorgabe der Politik entsprochen, erst in der zweiten Maihälfte den Spielbetrieb aufzunehmen.

Auch die 2. Bundesliga wird am 16. Mai wieder starten.

Der deutsche Fußball-Meister soll am Samstag, 27. Juni gekürt werden. Das verkündete die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag in einer virtuellen Pressekonferenz. Die Entscheidungen in der 2. Liga sollen, sofern es die Coronalage zulässt, wie gewohnt einen Tag darauf am Sonntag fallen.

Bundesliga Positiver Corona-Test in Gladbach vor Start ins Mannschaftstraining VOR 5 STUNDEN

Die DFL plant für die Bundesliga vorerst mit zwei englischen Wochen und sieht daher auch noch Luft, das Nachholspiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt anzusetzen.

DFL: Neue Coronafälle bestätigt

Bei der zweiten Welle der Corona-Tests in der Fußball-Bundesliga bzw. der 2. Liga hat es zwei weitere positive Ergebnisse gegeben. Das verkündete DFL-Geschäftsführer Christian Seifert, ohne Details oder betroffene Vereine zu nennen.

In erster Testung waren bei insgesamt 1724 Untersuchungen zehn Coronafälle offenbar geworden, drei davon beim 1. FC Köln.

Die Ansetzungen des 26. Spieltags der Fußball-Bundesliga:

Samstag, 16. Mai, 15:30 Uhr

Borussia Dortmund - FC Schalke 04

RB Leipzig - SC Freiburg

TSG 1899 Hoffenheim - Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn

FC Augsburg - VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach (18:30)

Sonntag, 17. Mai, 15:30

1. FC Köln - FSV Mainz 05 (15:30)

Union Berlin - Bayern München (18:00)

Montag, 18. Mai, 20:30

Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen (20:30)

Die Ansetzungen des 26. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga:

Samstag, 16. Mai, 13:00 Uhr

Jahn Regensburg - Holstein Kiel

VfL Bochum - 1. FC Heidenheim

Erzgebirge Aue - SV Sandhausen

Karlsruher SC - Darmstadt 98

Sonntag, 17. Mai, 13:30 Uhr

Hannover 96 - Dynamo Dresden

Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück

FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg

SpVgg Greuther Fürth - Hamburger SV

SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart



(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Positiver Corona-Test in Gladbach vor Start ins Mannschaftstraining

Bundesliga-Schiedsrichter offenbar noch nicht auf Coronavirus getestet

Kritik aus Bremen: Bundesliga-Neustart die "falsche Entscheidung"

Play Icon WATCH Beckham lockt Star-Trio aus Spanien 00:01:38

Bundesliga Bundesliga-Schiedsrichter noch nicht auf Corona getestet - DFB übernimmt VOR 39 MINUTEN