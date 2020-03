In bislang elf Pflichtspielen für den BVB erzielte der 19-Jährige zwölf Tore. Auch Raiola ist begeistert: "Er ist ein großes Juwel. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen und zu sehen, wie er sich jedes Spiel entwickelt. Niemand dachte, dass er sich so gut an eine Mannschaft wie Borussia anpassen würde."

Haaland kam von Österreichs Meister Red Bull Salzburg in der Winterpause zu den Schwarz-Gelben. Sein Vertrag in Dortmund gilt noch bis 2024, wie die "Sport Bild" im Januar berichtete soll der Kontrakt jedoch eine Ausstiegsklausel für 2022 enthalten.

(SID)