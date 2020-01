Buzz

Mit zwei Kumpels posiert der Ex-Salzburger an einen Volleyballfeld, dabei rappen die Jungs ihre Zeilen in die Kamera. Haaland performt den Refrain des Liedes "Kygo jo", zunächst während er an einem Grill steht, anschließend in einem Park. "Flow Kingz feat. Lyng" nennen sich die drei Freunde.

Ob der BVB-Neuzugang, der für 20 Millionen Euro aus der Mozartstadt in den Ruhrpott wechselte, am Mikrofon so viel Talent wie auf dem Fußballplatz hat, ist diskutabel: Unterhaltend ist das Video jedoch allemal.

