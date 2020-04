Christian Früchtl vom FC Bayern macht sich wegen der Verpflichtung von Schalkes Alexander Nübel keine Sorgen. "Mir ist das vollkommen egal, ob ein Nübel kommt. Oder wer auch immer. Ich will mich beim FC Bayern München durchsetzen", wird Bayerns Nummer drei von der "AZ" zitiert. Auch Manuel Neuer selbst sowie Ersatztorwart Sven Ulreich samt Berater hatten schon Kampfansagen an Nübel gerichtet.

Früchtls Zitat stammt jedoch aus der Zeit, bevor der Fünfjahresvertrag von Nübel beim FC Bayern publik wurde, wie Früchtl-Berater Christian Rößner gegenüber der "AZ" bestätigte.

Rößner verriet, dass man sich mit dem FC Bayern über ein Leihgeschäft zur kommenden Saison "grundsätzlich einig" sei. Dabei betont er, dass sein Klient "aufgrund seiner Fähigkeiten" keineswegs flüchten müsse, allerdings wolle man "nicht den Fehler machen, den ein Nübel oder sein Berater machen, jetzt nach München zu gehen und sich dort auf die Bank zu setzen."

Bundesliga Ulreich-Berater mit Ansage an Nübel: Bei Bayern wird "sportlich entschieden" GESTERN AM 08:10

Für einen jungen Torwart wie Früchtl (20) sei es entscheidend, "wegzugehen, höherklassig zu spielen, sich dort zu zeigen, um dann zu Bayern München zurückzukehren und zu sagen: 'Ich habe die Spielpraxis, die andere nicht haben.'"

Früchtl: Verlängerung beim FC Bayern nicht ausgeschlossen

Mit Manuel Neuer habe der FC Bayern "den weltbesten Torhüter" in seinen Reihen, sagt Rößner weiter. Der direkte Weg zur Nummer eins sei für Früchtl demnach nicht realistisch. "Aber mit dem Umweg einer Ausleihe und einer Rückkehr in ein paar Jahren ist das schon geplant. Das will der Christian auch so durchziehen."

Der Vertrag des Torwarttalents beim FC Bayern läuft noch bis zum Sommer 2022. Eine Verlängerung im Rahmen eines Ausleihgeschäfts ist keineswegs ausgeschlossen.

Das könnte Dich auch interessieren: Hakimi-Berater verrät: BVB bleibt eine Option

Play Icon WATCH Reals Streichliste: Diesen Stars droht das Aus in Madrid 00:02:17

Play Icon

Bundesliga Neuer oder Nübel: Wer war besser mit 23 Jahren? VOR 21 STUNDEN