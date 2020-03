Jedoch hätte Martínez auch in Bilbao anscheinend keine Stammplatz-Garantie. Wie Elizegi betonte, würde der Wechsel nur unter bestimmten Voraussetzungen stattfinden:

" Es ist sehr wichtig, dass er auch kommen will und sein Bestes gibt, dass er uns etwas gibt, was wir noch nicht im Kader haben. "

Der Athletic-Boss weiter: "Martínez darf nicht die Entwicklung eines jungen aufstrebenden Talents blockieren."

Martínez Vertrag in München läuft noch bis 2021. Sein Marktwert wird von "transfermarkt.de" aktuell auf 20 Millionen Euro taxiert. In dieser Saison absolvierte der Spanier 17 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister. Zu Hinrundenbeginn fiel er mit einem Muskelbündelriss aus, danach wurde er bisher nicht mehr von Hansi Flick berücksichtigt. Eine Trennung im Sommer ist durchaus vorstellbar.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Elizegi erklärt, dass eine Rückkehr des Bayern-Profis für den aktuellen Tabellenzehnten in La Liga finanziell machbar sei. Bilbao könne "ohne Probleme 20 Millionen Euro" für Martínez aufbringen. "Wir haben die Kapazitäten, um diesen Preis zu bezahlen. Aus ökonomischer Sicht wäre das also kein Problem“, so der 53-jährige Präsident.

