Auch Giovane Elber und Bixente Lizarazu gehören der elitären Riege ehemaliger Bayern-Stars an. Damit erteilte Pizarro zugleich seinem anderen langjährigen und aktuellen Verein Werder Bremen eine Absage. Auch die Norddeutschen wollten den Peruaner angeblich in einer Botschafter-Funktion in den Klub integrieren.

Bremen war 1999 immerhin Pizarros erste Station in der Bundesliga. Ganze vier Mal landete der Routinier in seiner Karriere bei Werder. Pizarro wechselte zuletzt 2018 nach Bremen, zuvor spielte der Stürmer auch beim FC Chelsea, 1. FC Köln und insgesamt neun Jahre beim FC Bayern.

In München bestritt Pizarro 327 Spiele und erzielte 125 Tore. Bei Werder liegt seine Ausbeute bei 153 Treffern in 317 Spielen.

Baumann: "Immer Verbindung zu Werder"

"Claudio ist ein ganz großes Thema bei uns, was die Rolle als Botschafter betrifft. Er ist sehr beliebt bei den Bayern-Fans, daher wäre es schön, wenn er zu uns kommt", sagte Botschafter-Kapitän Elber vor einiger Zeit. Werder-Manager Frank Baumann hätte Pizarro gerne in Bremen gehalten, meinte aber:

" Claudio wird aufgrund seiner Vergangenheit immer eine Verbindung zu Werder haben – egal, ob er nach seiner Karriere vertraglich bei uns gebunden ist oder nicht. "

Die Bremer wollen den Torjäger angeblich trotz seiner Entscheidung pro Bayern weiter zu Vereinsreisen oder -Veranstaltungen einladen.

