Cheftrainer Hansi Flick vom FC Bayern hat sich in der Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr im Eurosport-Liveticker) über die Personalsituation beim Rekordmeister geäußert. So wird Philippe Coutinho gegen die Wölfe wieder im Kader und Alvaro Odriozola in der Startelf stehen. Thiago, Niklas Süle und Corentin Tolisso werden hingegen nicht dabei sein.

Thiago, der nach seiner Leisten-OP wieder im Lauftraining ist, soll jedoch kommende Woche im Pokalendspiel gegen Leverkusen mit von der Partie sein. "Der Plan ist, dass er im da dabei sein kann. Er macht eine gute Entwicklung", bescheinigte ihm der Trainer.

Die vielfach geäußerte Ansicht, dass der kolportierte Abgang des Spaniers im Sommer kein großer Verlust sei, kann Flick überhaupt nicht nachvollziehen. "Es gibt immer sogenannte Experten, die eine eigene Meinung haben. Aber wenn man ihn auf dem Platz sieht, welche außergewöhnliche Qualität er hat - im Ballbesitz, aber auch gegen den Ball als Sechser -, gibt es für mich keine zwei Meinungen", sagte Flick: "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, der einer Mannschaft das gewisse Etwas gibt."

Bundesliga Protest statt Bundesliga: Schalke-Fans gegen "Ausbeuter" Tönnies VOR 2 MINUTEN

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Für Süle, der seit seinem Kreuzbandriss im vergangenen Herbst auf ein Comeback hinarbeitet, kommt das Spiel in Wolfsburg "ein bisschen zu früh". Jedoch machte Flick Hoffnungen für das Finale in Berlin: "Wir haben ja noch eine Woche bis zum Pokalspiel." Weltmeister Tolisso wird hingegen erst nach der erst nach der Pause, die auf das Cupfinale und vor dem Miniturnier in der Champions League im August in das Mannschaftstraining zurückkehren.

Mit Außenverteidiger Odriozola, der von Real Madrid ausgeliehen ist, sei er zufrieden, sagte Flick, obwohl dieser bislang nur dreimal zum Einsatz gekommen ist. "Ich bin nicht enttäuscht von ihm, er ist ein absoluter Profi. Er hatte keine leichte Zeit hier, trotzdem ist er sehr engagiert und nimmt das Ganze sehr professionell."

(mit SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Bayern setzt offenbar Preise für Thiago und Alaba fest

Play Icon WATCH Götze, Werner und Co.: Wer verlässt die Liga am Ende der Saison? 00:02:05

Premier League "Eine Maschine auf dem Höhepunkt ihrer Kraft": Die Pressestimmen zum Reds-Triumph VOR 4 STUNDEN