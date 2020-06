Die Verträge von Thiago und David Alaba beim FC Bayern München laufen 2021 aus. Über die Zukunft der beiden Stars wird viel spekuliert, Entscheidungen sind allerdings noch keine gefallen. Laut "Kicker" hat der deutsche Rekordmeister nun erste Summen festgelegt, die er für die beide Profis offenbar fordern will, sollten sie ihre Verträge nicht verlängern wollen, wie es ihnen angeboten wurde.

Sollten Thiago und Alaba nicht über 2021 hinaus verlängern, würden die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters laut "Kicker"-Informationen Ablösesummen zwischen 60 und 80 Millionen Euro fordern.

Vor allem um Thiago nahmen die Gerüchte bezüglich eines Abgangs aus München zu. Laut einem Bericht der "Sport Bild" wolle der 29-Jährige seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister nicht verlängern. Dies habe er den Verantwortlichen an der Säbener Straße laut "Sport1" auch mitgeteilt.

Glaubt man einem Bericht der "Bild", soll der Mittelfeldspieler auch einigen Mitspielern in der Kabine bereits verraten haben, dass er die Münchner diesen Sommer verlassen werde. Offenbar habe der FC Liverpool Interesse an Thiago, eine offizielle Anfrage liege allerdings noch nicht vor. Und Bayern-Trainer Flick will ihn weiterhin von einem Verbleib überzeugen.

FC Bayern muss Personalfragen klären

Auch die Zukunft von David Alaba ist noch offen. Das Arbeitspapier des Österreichers ist ebenfalls bis 2021 datiert und auch ihm wurde bereits eine Vertragsverlängerung angeboten. Der Innenverteidiger spielt seit 2010 für die Profimannschaft der Münchner. Sein Berater habe kaut "Kicker" "beste Verbindungen" zu Paris Saint-Germain und zum FC Chelsea.

Doch Thiago und Alaba sind nicht die einzigen Bayern-Profis, bei denen die sportliche Zukunft nicht geklärt ist. Auch die Verträge von Jérôme Boateng und Javi Martínez laufen 2021 aus. Bei Leihspieler Ivan Perisic von Inter Mailand zeichnet sich dem Bericht zufolge allerdings ein Ende seiner Zeit beim FCB ab.

