Die Spieler des FC Bayern München würden natürlich "am liebsten wieder Training auf dem Platz draußen haben", sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Deshalb entwarf man bei Bayern bereits Szenarien:

" Wir hatten vorletzte Woche einmal kurz darüber nachgedacht, ob wir abwechselnd in Kleinstgruppen draußen trainieren sollten. Ich hatte das auch mit unserem Ministerpräsidenten Herrn Söder abgestimmt. "

Am Ende wurde dieser Plan jedoch verworfen und eine allgemeine Lösung für alle Bundesliga-Klubs angestrebt.

Rummenigge sieht Alleingänge kritisch

So könnten auch keine Wettbewerbsvorteile für einzelne Vereine entstehen, so der 64-Jährige. Einige Klubs, darunter Borussia Dortmund und der FC Augsburg, trainieren wieder auf dem Platz, allerdings wegen der Coronakrise nur in kleinen Gruppen.

Rummenigge ist davon nicht begeistert:

" Es gibt ja diese Fälle, dass der eine oder andere Klub auf dem Platz trainiert. Es ist allerdings ein ganz wichtiges Zeichen an die Politik, dass man ihre Vorgaben und Empfehlungen in der Corona-Pandemie mit aller Disziplin berücksichtigt. Alle 36 Klubs der ersten und zweiten Liga sollten vorleben, dass die rechtlichen wie gesundheitlichen Vorgaben der Politik voll umgesetzt werden. "

