Die Lage beim FC Bayern könnte aktuell nicht besser sein: Durch den Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf (5:0) baute der FCB seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf vorübergehend zehn Punkte aus. Umso mehr verwunderte es, dass sich die Mannschaft um Trainer Hansi Flick nach der Partie noch für einige Momente am Mittelkreis der Allianz-Arena versammelte. David Alaba klärte im Interview darüber auf.

Auf die Frage, warum sich der FC Bayern nach der Partie auf dem Platz und nicht in der Kabine besprochen habe, antwortete der Abwehrchef: "Da wir in der Kabine geteilte Räume haben, ist es in der Kabine schwierig, alle beisammen zu kriegen. Deshalb auf dem Platz."

David Alaba verriet weiter, dass Hansi Flick der Mannschaft in seiner Ansprache nach der perfekten Ausbeute von neun Punkten in der englischen Woche nun zwei Tage trainingsfrei gegeben habe.

Verdient haben sich die Bayern-Stars jene kurze Verschnaufpause allemal, wie auch Flick erklärte. "Uns war wichtig nach dem Spiel in Dortmund, dass die Mannschaft nicht nachlässt. Das hat man heute gesehen auf dem Platz von der ersten Sekunde an. Deshalb bin ich sehr zufrieden", konstatierte er.

