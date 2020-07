Manchester City sieht angeblich Chancen auf eine Verpflichtung von David Alaba vom FC Bayern. Das berichtet die "Sun". Der Vertrag des Österreichers endet 2021, die Münchner sollen nicht bereit sein, den Kontrakt zu Alabas Gehaltsansprüchen (über 20 Millionen Euro jährlich) zu verlängern. Um einen ablösefreien Abgang zu verhindern, müsste Bayern den Verteidiger in diesem Sommer verkaufen.

Die "Sun" beruft sich auf einen Bericht der "Bild"-Zeitung, dem zufolge FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic angeblich Alabas Berater eine klare Ansage aufgrund der enormen Gehaltsforderung machte. An dieser Stelle kommt dem englischen Blatt zufolge Manchester City ins Spiel. Aufgrund der stockenden Vertragsverhandlungen könnten die Skyblues einen Vorstoß beim Abwehrmann wagen.

Trainer Pep-Guardiola sucht offenbar nach einem Linksverteidiger, Alaba gehört auf dieser Position zu den besten Spielern der Welt. Zudem kennt der Coach den 28-Jährigen aus den gemeinsamen Münchner Jahren.

Der österreichische Nationalspieler wechselte 2008 von Austria Wien in die Jugend des FC Bayern und mauserte sich in der Folgezeit und nach einer einjährigen Leihe an die TSG Hoffenheim zum absoluten Leistungsträger beim deutschen Rekordmeister.

