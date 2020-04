David Alaba und der FC Bayern München konnten sich bisher noch nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Diese Tatsache soll nun auch den FC Chelsea auf den Plan gerufen haben. Das behauptet der spanische Journalist Guillem Balague, der unter anderem für die "BBC arbeitet, und auf seinem "Youtube"-Kanal von einem Interesse der Engländer berichtet.

"Es gibt noch einen Spieler, den Chelsea gerne hätte - wenn er zu haben ist und nicht zu einem anderen Klub geht. Das ist Alaba", erklärte Balague in dem Video. Doch auch andere Klubs sollen schon bei den Münchnern angefragt haben, darunter Juventus Turin und Manchester City mit Alabas ehemaligem Bayern-Coach Pep Guardiola.

Die Blues haben den Österreicher laut Balague dennoch im Visier. "Gerade aufgrund seiner Vielseitigkeit wäre er für Frank Lampard geeignet", glaubt der spanische Journalist. Dem Chelsea-Coach wird nachgesagt, mit seinen Optionen in der linken Außenverteidigung nicht wirklich zufrieden zu sein. Sowohl Marcus Alonso als auch Emerson Palmieri genügen den Ansprüchen von Lampard offenbar nicht.

Vor allem auf dieser Position könnte eine Verpflichtung von Alaba den Engländern also helfen. Der Österreicher kann aber auch in der Innenverteidigung auflaufen. Dort spielte Alaba zuletzt beim FC Bayern. "Alaba in der Premier League, das wäre interessant. Darauf sollte man ein Auge haben", meinte Balague abschließend.

Alaba liebäugelt wohl mit Spanien-Transfer

Ob für den 27-jährigen Bayern-Star allerdings ein Wechsel zum FC Chelsea überhaupt in Frage kommt, ist unklar. Angeblich soll Alaba besonders ein möglicher Wechsel zu den La-Liga-Giganten Real Madrid oder FC Barcelona reizen.

Die "Sport Bild" berichtete zudem vor kurzem, dass der deutsche Rekordmeister Alaba einen verbesserten Vertrag bis 2025 anbieten wollen. Die Verhandlungen sollen zuletzt aber auch wegen der Coronakrise auf Eis gelegt worden sein.

