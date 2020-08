Eine Drohne hat über dem Gelände des FC Bayern München für Wirbel gesorgt. Wie "Sky Sport News" berichtet, habe ein Zaungast das Gerät fliegen lassen. Der Mann sei bereits vom Ordnungsdienst gestellt und die Drohne gestoppt worden. Der genaue Sachverhalt und die Hintergründe seien aktuell noch nicht geklärt. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

"Sky"-Reporter Torben Hoffmann hat die Szene festgehalten und bei "Twitter" gepostet:

Bundesliga Bundesliga-Spielplan veröffentlicht: Bayern startet mit Klassiker in die Saison VOR 43 MINUTEN

Der FC Bayern trifft am Samstag (ab 21 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) in der Champions League auf den FC Chelsea. Das Achtelfinal-Hinspiel konnte das Team von Hansi Flick mit 3:0 gewinnen. Das Training am Freitag, bei dem die Drohne zu sehen war, war die Abschlusssession vor dem Spiel in der heimischen Allianz Arena.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Bundesliga-Spielplan veröffentlicht: Bayern startet mit Klassiker in die Saison

Play Icon WATCH Poker um Mega-Talent: Real lässt FC Bayern angeblich abblitzen 00:02:20

Bundesliga Salihamidzic über Hoeneß' BVB-Kritik: "Wenn der Uli was sagt, hat er immer Recht" VOR 4 STUNDEN