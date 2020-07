Dem FC Bayern München wird großes Interesse an dem 17 Jahre alten Shootingstar von Stade Rennes, Eduardo Camavinga, nachgesagt. Jedoch sind die Münchner wohl noch ein gutes Stück von einem Transfer entfernt. "Ehrlich gesagt, es gibt keinen Kontakt zu Bayern“, sagte Rennes-Präsident Nicolas Holveck im Gespräch mit dem französischen Radiosender "RMC".

Camavinga gilt als eines der vielversprechendsten Talente Frankreichs. In der abgebrochenen Saison kam er auf 25 Einsätze in der Ligue 1 und hatte maßgeblichen Anteil dritten Tabellenplatz seiner Mannschaft.

Kein Wunder, dass halb Europa auf den Franzosen heiß ist. Insbesondere Real Madrid wurde in der Vergangenheit häufiger mit dem Spieler in Verbindung gebracht. Laut der "AS" soll auch der FC Bayern seine Bemühungen intensiviert haben. Der Präsident des Ligue-1-Dritten bleibt jedoch gelassen.

Champions League CAS-Urteil veröffentlicht: ManCity hat UEFA "behindert" und "eklatant missachtet" VOR 2 STUNDEN

"Wir sollten in diesem Sommer keine außergewöhnlichen Bewegungen erwarten. Wenn wir das Glück haben, uns direkt für die Champions League zu qualifizieren, wird dies unsere Position auf dem Transfermarkt stärken. Aber auch wenn wir es nicht schaffen, wird das die Spieler auf keinen Fall verjagen", erklärte Holveck.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Bayern legt offenbar Preisschild fest: Bei dieser Ablösesumme darf Thiago gehen

Play Icon WATCH "Ich würde nicht Nein sagen": Boateng spricht über Rückkehr nach England 00:00:43

Bundesliga Fan-Bündnis sieht Zuschauerpläne der DFL kritisch: "Eher eine Theaterveranstaltung" VOR 3 STUNDEN