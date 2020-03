Dem Bericht der "Sport" zufolge hat der FC Chelsea Interesse an Coutinho. Angeblich habe der Premier-League-Klub bereits Kontakt zu dem 27-Jährigen sowie zu Barça aufgenommen, um den Mittelfeldspieler auszuleihen und ihn danach möglicherweise fest zu verpflichten. Die Blues wären demnach bereit für das Gehalt und die Leihgebühr 30 Millionen Euro zu zahlen.

Der brasilianische Nationalspieler hat bereits Erfahrung in der Premier League gesammelt, so spielte er von 2013 bis 2018 für den FC Liverpool und konnte in dieser Zeit überzeugen. Im Januar 2018 wechselte er schließlich für 145 Millionen Euro zum FC Barcelona, fand sich bei den Katalanen aber weniger gut zurecht.

Neben dem FC Chelsea hat laut "Sport" auch Inter Mailand Interesse an dem brasilianischen Nationalspieler bekundet. Der italienische Klub wolle Coutinho aber ebenfalls nicht sofort kaufen, sondern erst ein Jahr ausleihen.

Bleibt Coutinho beim FC Bayern?

Das erste Zugriffsrecht hat allerdings immer noch der FC Bayern, denn die Münchner verfügen im Sommer über eine Kaufoption. Diese sieht für den auf Leihbasis vom FC Barcelona verpflichteten Nationalspieler eine Summe von 120 Millionen Euro vor. Allerdings bleibt es fraglich, ob der deutsche Rekordmeister die Kaufoption ziehen wolle, selbst wenn Barça den Preis deutlich reduzieren würden.

Coutinho selbst fühlt sich sehr wohl in München. Der Bayern-Profi sagte:

" Ich bin zwar noch nicht lange hier und es braucht Zeit, sich an eine neue Kultur zu gewöhnen, aber meine Familie ist glücklich und ich bin glücklich. "

Doch der Mittelfeldspieler konnte die Saison nicht zu 100 Prozent überzeugen, seine Auftritte seien nicht konstant genug. Laut "Sport" würden die Bayern-Bosse eine erneute Leihe zwar nicht mehr kategorisch ausschließen, sollten aber die beiden Wunschspieler Leroy Sané oder Kai Havertz beim deutschen Rekordmeister unterschreiben, dürfte für Coutinho an der Isar kein Platz mehr sein.

