Bereits nach sechs Minuten hatte Robert Lewandowski einen Patzer von Schalke-Keeper Markus Schubert ausgenutzt, Thomas Müller traf vor der Pause (40.+2). Im zweiten Durchgang sorgten dann Leon Goretzka (50.), Thiago (58.) und Serge Gnabry (89.) für den deutlichen Sieg der Bayern. Entsprechend glücklich war man aufseiten der Münchner, während die Schalker mit ihrer Leistung haderten. Die Stimmen zum Spiel.

Thomas Müller (FC Bayern München) bei "Sky" ...

... auf die Frage, ob die Niederlage von Leipzig noch mehr Selbstvertrauen gegeben hat: "Wir waren noch einen Schuss griffiger. Normalerweise gibt es nur 100 Prozent, aber vielleicht haben wir noch zwei bis drei Prozent draufgelegt. Das stachelt natürlich an, wenn der Konkurrent patzt. Am liebsten habe ich aber die Rolle des Gejagten. Aktuell müssen wir die Rolle des Verfolgers annehmen. Wir wollten, ähnlich wie gegen Dortmund, den Schalkern von Beginn an keine Luft geben. In der ersten Halbzeit hat es ja schon viermal geklingelt. Es haben aber nur zwei gezählt. Abseits ist aber Abseits."

... über die Vorlage von Leon Goretzka zum 2:0: "Das war natürlich super abgelegt von Leon Goretzka. Er sieht mich reinstarten und dann muss man in dem Getümmel mit dem Kopf erstmal so platziert ablegen. Die Vorlage war sensationell. Danke an Leon."

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München) bei "Sky" ...

... über das Spiel: "Schalke hat gegen Gladbach hervorragend gespielt. Aber wir spielen hier zuhause, wollen unsere Philosophie durchziehen und den Gegner früh unter Druck setzen. Das ist uns gut gelungen."

... über die zwei aberkannten Tore in der ersten Hälfte: "Wenn du 5:0 gewinnst, ist das leicht zu verkraften."

... über seine Zukunft über die Saison hinaus: "Das ist alles soweit weg. Es ist schön, wenn wir gut spielen. Wir haben noch 15 Bundesliga-Spiele und hoffentlich noch einige im Pokal und in der Champions League. Und dann schauen wir, was dabei rumkommt."

Sascha Riether (Koordinator Lizenzspielerabteilung FC Schalke) bei "Sky" ...

... über das Spiel: "Wir konnten von der ersten Minute nicht das auf den Platz bringen, was wir von uns gewohnt sind. Dann können wir mit der Qualität von Bayern München nicht mithalten. Ich hatte den Eindruck, dass die Niederlage der Leipziger sie noch mehr motiviert hat. Heute wurden wir richtig vermöbelt, aber es gibt einfach so Spiele. Wir werden wieder aufstehen."

... über den Fehler von Markus Schubert: "Wir müssen nicht über den Torwart sprechen. Wir haben heute nicht wegen ihm verloren. Er war keine gute Leistung der gesamten Mannschaft. Es war die schlechteste Leistung dieser Saison. Jetzt wissen wir, dass wir mit bestimmten Mannschaften noch nicht mithalten können."

Das könnte Dich auch interessieren: "Zu schlampig!" Frankfurt sorgt für erste Leipzig-Pleite seit Oktober