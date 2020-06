Jérôme Boateng ist nicht auf dem offiziellen Mannschaftsfoto des FC Bayern München für die aktuelle Saison zu sehen. Die "Sport Bild" enthüllte nun, warum der Weltmeister von 2014 offenbar nicht bei dem Shooting war. Demnach rechnete der FC Bayern vor dem Start der Saison 2019/20 mit einem Abschied Boatengs aus München. Daher habe man ihn gebeten, nicht auf dem Mannschaftsfoto zu sein.

Laut dem Bericht der Fachzeitschrift sei man sich im Sommer 2019 bereits mit Juventus Turin bezüglich eines Leihgeschäfts weitgehend einig gewesen.

Der Deal habe beinhaltet, dass Boateng ohne Leihgebühr nach Italien geht, das Gehalt aber von Juve übernommen wird.

Doch Maurizio Sarri, der Trainer des italienischen Spitzenklubs, habe den Wechsel in letzter Minute platzen lassen, so die "Sport Bild". Boateng (Vertrag bis 2021) blieb somit im Sommer bei den Bayern.

Darüber dürften die Münchener mittlerweile wirklich froh sein. Denn nach dem Kreuzbandriss von Niklas Süle im Herbst 2019 nahm der 31-Jährige unter Hansi Flick wieder eine wichtige Rolle in der Münchener Abwehr ein. In 31 Spielen stand Boateng in dieser Saison schon für den FC Bayern auf dem Platz.

