Der französische Weltmeister von 2018 spielt offenbar in den Planungen des 55-Jährigen weiter eine wichtige Rolle. Neben Joshua Kimmich und Thiago soll Tolisso wohl die Sechserposition beim FC Bayern ausfüllen.

In der aktuellen Spielzeit stand der Franzose nur 13 Mal in der Bundesliga auf dem Platz. In 24 Einsätzen erzielte Tolisso wettbewerbsübergreifend drei Treffer und bereitete fünf weitere Tore vor. Trotz seiner relativ geringen Einsatzzeiten ist aber auch ein Wechsel im kommenden Transferfenster eher unwahrscheinlich, schreibt der "kicker".

Vor drei Jahren kam der 25-Jährige für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon. In seiner Zeit beim FC Bayern wurde Tolisso aber auch von einem Kreuzbandriss zurückgeworfen.

Die schwere Verletzung zog sich der Mittelfeldspieler im September 2018 zu und musste daraufhin mehr als ein halbes Jahr aussetzen. Erst im Mai 2019 kehrt Tolisso wieder voll in die Mannschaft zurück.

Das könnte Dich auch interessieren: Klose offenbar als Flicks Co-Trainer im Gespräch