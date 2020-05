Der FC Bayern München hat sein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am 29. Spieltag der Bundesliga-Saison mit 5:0 (3:0) gewonnen. Den Torreigen eröffnete Mathias Jörgensen per Eigentor (15.). Benjamin Pavard (29.), Robert Lewandowski (43./50.) und Alphonso Davies (52.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Lucas Hernández wurde zur Pause ausgewechselt. Warum ist noch nicht bekannt.

So lief das Spiel:

Den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft plante FCB-Trainer Hansi Flick mit einer personellen Veränderung: Lucas Hernández ersetzte Jérôme Boateng in der Innenverteidigung und verteidigte auf der linken Position, David Alaba agierte als rechter Innenverteidigung. Fortuna Düsseldorf, das nach dem Sieg der Bremer (1:0 gegen FC Schalke 04) unter Zugzwang stand, musste auf Abwehrchef Kaan Ayhan verzichten, der aufgrund von muskulären Problemen nicht mit nach München reiste.

Die Münchner agierten überzeugt, konsequent und spielerisch stark von Beginn an auf das Düsseldorfer Tor. Der Fortuna blieb nur der Defensivgedanke, denn der deutsche Rekordmeister ließ keinerlei Zweifel aufkommen, die Partie für sich zu entscheiden.

In der 15. Minute hielten die Gäste dem Dauerdruck der Hausherren nicht mehr stand und gerieten in Rückstand. Thomas Müller öffnete mit einem hohen Ball aus dem linken Halbfeld auf den zweiten Pfosten, Serge Gnabry legte zurück an den Fünfmeterraum auf Benjamin Pavard, der direkt abschloss. Mathias Jørgensen bekam die Kugel unglücklich an den Oberschenkel und erzielte das Eigentor.

Die Münchner gingen druckvoll auf den zweiten Treffer, doch Düsseldorf gelang es, in der Defensive kompakt zu stehen und weniger zuzulassen. Als die Münchner den Druck etwas herausnahmen und die Gäste sich in der Folge befreiten, fiel das 2:0 nach einem Standard. Pavard war in der 29. Minute nach einer Ecke von der rechten Seite zur Stelle und köpfte aus zentraler Position ein.

Kurz vor der Pause legte der FC Bayern nach und sorgte für die Entscheidung noch in der ersten Halbzeit. Robert Lewandowski leitete ein mit einem Hackenpass in den Lauf von Joshua Kimmich, der vor Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier zurücklegte auf Müller, der nicht abschloss, sondern ebenfalls zurücklegte auf Lewandowski. Aus zentraler Position verwandelte der Pole zum 3:0.

In der zweiten Halbzeit führten die Münchner ihre Torejagd fort und legten in der 50. Minute das 4:0 nach. Gnabry brachte den Ball aus der linken Strafraumhälfte flach in die Mitte, Lewandowski war per Hacke zur Stelle und verwandelte sehenswert. Nur zwei Minuten später folgte das 5:0. Alphonso Davies setzte sich gegen mehrere Fortuna-Akteure durch und setzte den Ball aus sieben Metern in die Maschen.

Das nächste Münchner Highlight fand in der 78. Minute statt. Der 18-jährige Oliver Batista Meier wurde für Gnabry eingewechselt und feierte sein Debüt in der Profi-Mannschaft des FC Bayern. Spielerisch passierte nicht mehr viel, die Münchner hatten alles unter Kontrolle und feierten einen – auch in der Höhe – verdienten 5:0-Sieg.

Die Stimmen:

Erik Thommy (Fortuna Düsseldorf): "Wenn man nach München fährt, weiß man ganz genau, was auf einen zukommt. In der Verfassung, in der sie heute gespielt haben, sind sie sehr, sehr schwer zu schlagen. Ging auch in der Höhe verdient aus."

Alphonso Davies (FC Bayern München): "Wir wussten, das Spiel würde schwer werden. Wir mussten uns heute neu fokussieren, wollten die gleiche Einstellung zeigen, wie gegen Dortmund und die drei Punkte holen - das haben wir gemacht."

David Alaba (FC Bayern München): "Wir sind sehr, sehr ehrgeizig. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist sehr positiv und das sieht man dann in unseren Spielen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und sind sehr hungrig und wollen am Ende ganz oben stehen. Das zeichnet uns aus."

Das fiel auf: Chance genutzt und jetzt?

Am 23. Spieltag stand Transferrekord Hernández zuletzt in der Startelf des deutschen Rekordmeisters – damals beim 3:2-Sieg gegen den SC Paderborn. Dem französischen Nationalspieler blieb in der Folge nur der Platz auf der Bank und auch zuvor schaffte es Hernández nur selten – auch aus Verletzungsgründen – sich in die erste Elf der Münchner zu spielen.

Flick setzt fest auf das Innenverteidiger-Duo David Alaba und Boateng. Doch gegen Fortuna Düsseldorf durfte der 24-Jährige wieder von Beginn an ran und wusste zu überzeugen. Zwar entfachte Düsseldorf nur wenig Offensivdruck, doch wurde Hernández gebraucht, war er zur Stelle. Auch am Spielaufbau nahm der Verteidiger aktiv teil, versuchte immer wieder das Spiel mit hohen Vertikalpässen zu öffnen.

Seine Passquote lag bei 84 Prozent, besser war nur seine 100 prozentige Zweikampfquote – bis zur Halbzeit. Dann verließ der Defensivspieler - womöglich als Vorsichtsmaßnahme - den Platz und wurde durch Michaël Cuisance ersetzt. 45 Minuten Zeit, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Ob dies reicht, um auch in der nächsten Partie wieder von Beginn an zu starten, bleibt unwahrscheinlich.

Die Statistik: 18

Mit seinem ersten Tor gegen Fortuna Düsseldorf hat Lewandowski nun gegen alle aktuellen Bundesliga-Teams getroffen. Insgesamt steht der polnische Goalgetter bei 28 Saisontoren und wettbewerbsübergreifend gar bei 42 Treffern in dieser Spielzeit.

