Der FC Bayern München hat die Bundesliga im Griff und peilt auch im DFB-Pokal den Triumph an - darf man da schon leise ans Triple denken? Trainer Hans-Dieter Flick hält den Ball flach und geht die Sache methodisch an - immer nur (Triple-)Schritt für Schritt. Ein Problem zeichnet sich indes im Juli ab, denn eine späte Fortsetzung der Champions League könnte für einige Wochen Leerlauf sorgen.

Erstmal ist es "nur" Fortuna Düsseldorf. Eigentlich eine Alltagsaufgabe für den FC Bayern München (Sa., 18:30 Uhr im Liveticker) im derzeit wirklich nicht alltäglichen Ablauf der Bundesliga.

Seit dem 1:0 bei Borussia Dortmund am Dienstag geht man ja allgemein hin vom achten Meistertitel in Serie aus. Sieben Punkte Vorsprung bei noch sechs ausstehenden Spielen. In 18 Liga-Partien unter Trainer Hansi Flick haben die Bayern 46 von 54 möglichen Punkten geholt. Was soll da noch groß passieren?

Bundesliga "Eine Goldgrube": Hoeneß feiert FC Bayern für Allianz Arena ab VOR 6 STUNDEN

Flick hält den Ball flach

Eine Frage, mit der sich Flick selbst nicht trägt. In der virtuellen Pressekonferenz am Freitagnachmittag wolle der 55-Jährige von der M-Frage nichts wissen. Meisterschaft? "Ich mache mir Gedanken, wie man die Spannung hochhalten kann", sagte der Coach. Der Aufdruck "Silencio" auf seinem T-Shirt, Stille oder auch Schweigsamkeit, war dabei schon auch ein bisschen Programm.

Forsche Töne hört man von Flick nicht. Gegen Düsseldorf gehe es nicht um den Titel, sondern darum, "Spielfreude und gute Mentalität auf den Platz bringen", so der Bayern-Trainer. Dass die Münchner potenziell noch in allen drei Wettbewerben vertreten sind – Stichwort Triple-Chance – blendet er aus.

"Ich muss mich damit nicht beschäftigen", sagte er auf Eurosport-Nachfrage, in wie weit er eine Fortsetzung der Champions League im Hinterkopf habe und wie das seine Planungen beeinflusse.

Und doch müssen die Bayern bereits vorausschauen und sich auf ein Finish in allen drei Wettbewerben vorbereiten. In kleinen, aber steten Triple-Schritten.

Bundesliga

Die "einfachste" Aufgabe mit der meisten Planungssicherheit. Sechs Partien noch bis Ende Juni, drei Heimspiele, drei Auswärtsspiele – maximal vier Siege vonnöten.

"Mein Fokus liegt erst mal nur auf der Bundesliga", sagt Flick, "alles, was nach dem 27. Juni kommt, ist bei mir noch gar nicht drin."

Prognose: Bayern macht frühzeitig den Titel klar.

DFB-Pokal

Im Heim-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt am 10. Juni sind die Bayern spätestens seit dem 5:2 in der Bundesliga klarer Favorit.

Gibt's einen Sieg, verlängert sich die Bayern-Saison schon mal um eine Woche bis 4. Juli, wenn dann das DFB-Pokal-Endspiel gegen den Viertligist 1. FC Saarbrücken oder Bayer Leverkusen in Berlin steigen soll.

Prognose: Bayern ist national auf Double-Kurs.

Champions League

Ist erst mal ausgesetzt – die UEFA schaffte damit den nationalen Ligen Raum. Läuft bei diesen jedoch alles nach Plan, könnte die Königsklasse im Juli und August zu Ende gespielt werden. Das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea (3:0 im Hinspiel) könnte Ende Juli über die Bühne gehen, ab 8. August dann die weiteren Runden folgen – bis zu einem möglichen Finale am 29. August in Istanbul, falls es nicht verlegt wird.

Das alles ist noch nicht beschlossen, würde die Bayern-Saison aber um mehr als drei Monate entgegen ursprünglicher Planungen verlängern. "Wir müssen abwarten, wie die Terminierung ist - wie lange wir Pause haben. Dann müssen wir unseren Plan machen", sagte Flick am Freitag.

Der FC Bayern nach dem 3:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea Fotocredit: Getty Images

Da die anderen europäischen Ligen aufgrund des späteren Wiederbeginns länger spielen werden als die Bundesliga, droht Bayern ein mehrwöchiger Leerlauf zwischen DFB-Pokalfinale und Champions-League-Fortsetzung. "Wir haben jetzt komplett durchtrainiert seit der Winterpause und dann ist die Überlegung, ob man einen Break macht für eine Woche oder zehn Tage", ließ Flick schon mal wissen.

Prognose: Bayern ist ein Titelkandidat, könnte aber durch die mehrwöchige Pause zwischen nationalem Saisonende und Wiederaufnahme der Königsklasse einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den Teams aus England, Spanien und Italien haben.

QUIZ: Kennst Du die Rekordspieler des FC Bayern München?

Das könnte Dich auch interessieren:Trauriger Titel für Klopp: Wie Liverpool jetzt Meister wird

Play Icon WATCH #SotipptderBoss: Kantersieg für Bayern - BVB lässt Paderborn keine Chance 00:03:22

Bundesliga "Das wird noch was dauern": Thiago fehlt auch gegen Düsseldorf - Warten auf Süle VOR 7 STUNDEN

Play Icon