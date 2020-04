Dann wollen Hansi Flick, Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn gemeinsame Lösungen erarbeiten. Der Trainer zeigte sich bislang zufrieden:

" Wir sind auf einem sehr guten Weg, haben eine super Basis. "

Der 45-Jährige betonte: "Die Ausrichtung ist letztlich, dass wir erfolgreiche Jahre haben wollen. Klar ist, dass man immer wieder gucken muss, dass man den Kader optimiert. Das sind Dinge, die wir gemeinsam angehen."

Die Transferplanungen sollen also gemeinsam angegangen werden. Vergangene Woche noch berichtete "Sport Bild", dass es Spannungen zwischen Salihamidzic und Flick gegeben habe. Dabei sei sei konkret um Kompetenzen bei Transfer und der Kaderplanung gegangen. Doch nun soll eine entsprechende Aussprache zwischen den beiden Bayern-Verantwortlichen stattgefunden haben, die eine klare Transferstrategie erbracht habe.

Sané, Werner, Havertz: Welcher Star kommt?

Demnach soll in der Offensive die Wahl zwischen Leroy Sané, Kai Havertz und Timo Werner fallen. Flick sei bislang vor allem für eine Verpflichtung des RB-Stürmers gewesen, während Salihamidzic einen Kauf von ManCity-Spieler Sané vorantreiben möchte.

Der Cheftrainer sei dabei aber nicht, wie zuletzt berichtet, grundsätzlich gegen einen Transfer von Sané, dieser müsse aber wirtschaftlich vertretbar sein. Ihm sei vor allem wichtig, dass ein Topspieler kommt, der sowohl auf beiden Flügeln als auch im Sturmzentrum einsetzbar ist.

Einig sei man sich, dass mindestens einer der drei Offensivspieler zum deutschen Rekordmeister wechseln soll. Das Sportblatt berichtet außerdem, dass die Münchner auch einige Änderungen in der Defensive vornehmen wollen. Vertragsverlängerungen mit David Alaba und Manuel Neuer und Thiago sind zeitnah denkbar. Den Spanier und den Österreicher lobte Flick in seinem gestrigen Auftritt vor der Presse einmal mehr in höchsten Tönen.

Javi Martínez, Jérôme Boateng und Corentin Tolisso sollen hingegen die Erlaubnis bekommen haben, sich nach neuen Klubs umzusehen. Es gelte außerdem als wahrscheinlich, dass der deutsche Rekordmeister bei Philippe Coutinho die Kaufoption nicht ziehen werde.

