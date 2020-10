Am Samstag, den 3. Oktober, wurde vermeldet, dass der Wechsel von Wunschspieler Callum Hudson-Odoi zum FC Bayern gescheitert war. Der FC Chelsea wollte den Spieler für geschätzte 77 Millionen Euro direkt verkaufen, die Bayern strebten dagegen eine Leihe mit Kaufoption an.

Es ist nicht das einzige Mal, dass Salihamidzic so zügig auf dem Transfermarkt agierte. Gleich vier Mal schlugen die Münchner am Deadline Day noch zu. Zu Costa gesellten sich Marc Roca, Bouna Sarr und Eric-Maxim Choupo-Moting. Voraussetzung für diese schnelle Abhandlung ist die Transferstrategie des Rekordmeisters, immer eine Liste an Alternativen in der Hinterhand zu haben.