Der Bayern-Boss wurde außerdem von der italienischen Sportzeitschrift gefragt, ob der deutsche Rekordmeister Interesse an Paolo Dybala und Sami Khedira von Juventus Turin sowie Lionel Messi habe, zu diesen Personalien machte Rummenigge klare Aussagen und verneinte das Interesse.

Ob der deutsche Rekordmeister bereit ist, diese Summe zu zahlen, bleibt fraglich. Es werde allerdings nicht ausgeschlossen, dass die Mailänder den Mittelfeldspieler auch für weniger ziehen lassen könnten, um so Geld für weitere Transfers zu generieren.

Der 28-Jährige gilt in Mailand als Stamm- und Führungsspieler und kam in der vergangenen Saison in der Serie A zu 32 Einsätzen.