Der FC Bayern München steht nach dem späten 2:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach kurz vor der 30. deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Siegtorschütze Leon Goretzka sprach bei "Sky" von einer "Willensleistung". Hansi Flick blickte derweil bereits auf das kommende Spiel: "Es ist absolut das Ziel, dass wir gegen Bremen gewinnen und Meister werden". Die Stimmen.

Der FC Bayern München setzte sich nach 90 intensiven Minuten im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1 (1:1) durch. Joshua Zirkzee brachte den FCB nach einem Fehler von Yann Sommer in Führung (26.), Gladbach glich durch ein Eigentor von Benjamin Pavard aus (37.). Nationalspieler Leon Goretzka machte in der Schlussphase nach Vorarbeit von Pavard den Sieg der Münchner perfekt (86.).

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern München) bei "Sky" ...

… über den Sieg: "Ich denke immer, wenn es ein bisschen knapp ist und man Spiele zu seinen Gunsten entscheidet, freut man sich etwas mehr. Jetzt können wir gegen Bremen die Meisterschaft klarmachen."

… über die Taktik: "Arbeitssiege können wir auch gut. Das hat man heute gesehen. Wir haben auch taktisch etwas anders gespielt. Weniger Ballbesitz, mehr Mittelfeld-Pressing, Gladbach etwas kommen lassen. Das war heute unsere Marschroute."

… über Leon Goretzka: "Gerade bei Umschaltmomenten hat Leon diese Qualität, die Athletik und Schnelligkeit, vorne reinzustechen. Und er hat nicht nur die Qualität für Assists, sondern auch Tore zu schießen."

… über die Aussagen von Thomas Müller zu möglichen Transfers: "Ich denke, dass die Verantwortlichen sich ihre Gedanken darüber machen. Noch ist es ja nicht soweit. Wir sollten abwarten und das dann intern besprechen."

Leon Goretzka (Siegtorschütze FC Bayern München) bei "Sky" ...

… über seinen Siegtreffer: "Aktuell bin ich einfach überglücklich, dass es so läuft, dass ich getroffen und wir gewonnen haben."

… über den Gegner: "Es war unfassbar schwierig. Gladbach hatte einen guten Plan. Wir wollten den langen Ball erzwingen, aber Gladbach hat das gut gemacht und den Ball immer wieder behauptet. So konnten wir wenig einfache Ballverluste erzwingen."

… über seine Stärken: "Dynamik ist im heutigen Fußball überhaupt essenziell. Viele Spiele in den Beinen, dementsprechend ist es am Ende auch eine Willensleistung, das Spiel am Ende gewinnen zu wollen."

… über den möglichen Meistertitel: "In Bremen wollen wir den Titel klarmachen, das ist der Plan. Da kommen ja dann auch noch zwei Jungs zurück (Ann. d. Red.; Thomas Müller und Robert Lewandowski), die uns da weiterhelfen können."

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München) bei "Sky" ...

… über den Sieg: "Ich bin happy, dass wir den Abstand wahren und das Spiel gewinnen konnten, auch wenn es ein hartes Stück Arbeit war. Das war uns aber auch vorher bewusst, weil wir einige personelle Dinge verändert haben. Gladbach hatte eine komplette Woche Zeit, sich zu regenerieren, wir haben unter der Woche noch im Pokal gespielt."

… über Benjamin Pavard: "Benji ist ein Profi, zu hundert Prozent. Wir spielen immer mit sehr viel Risiko, das kann dann auch mal ins eigene Tor gehen. Daher bin ich umso glücklicher, dass er vorne dann das entscheidende Tor vorbereitet hat."

… über die gesperrten Thomas Müller und Robert Lewandowski: "Am Ende steht der Erfolg, drei wichtige Big Points. Ich bin nicht einer, der gerne über Spieler redet, die nicht spielen. Aber natürlich sind Thomas und Robert wichtige Spieler für uns."

… über Lucas Hernández: "Es ist einfach so, dass Alphonso mit seiner Dynamik uns gut tut. Aber Lucas macht das auch gut. Auch wenn er sicher heute enttäuscht war, dass er raus musste."

… über die Aussagen von Thomas Müller über mögliche Transfers: "Das ist die Aussage von Thomas. Ich bin auch der Meinung, dass es im Sommer wieder zu Transfers kommt."

… über den Meistertitel: "Es ist absolut das Ziel, dass wir gegen Bremen gewinnen und Meister werden. Wir wollen den Sack zumachen und auch in Bremen unsere Erfolgsserie fortsetzen."

Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) bei "Sky" ...

… über die Gegentore: "Wir haben natürlich zwei ganz blöde Gegentore bekommen. Wir haben es die ersten 60 Minuten echt gut gemacht, die letzten 30 Minuten wurden wir tief hinten reingedrängt."

… über die Wende im Spiel: "Es sind einfach viele, ganz kleine Momente gewesen. Wir haben zwischen der 60. und 70. Minute zu oft den Ball verloren. Diese Fehler darfst du nicht machen. Davon haben wir uns nicht erholt."

… über den Fehler von Yann Sommer vor dem 1:0 für Bayern: "Wenn er den Ball wegschlagen würde, würde nichts passieren. Aber das passiert ihm in der Saison einmal und dann fressen wir halt das Gegentor. Aber er sollte da grundsätzlich seine Spielweise nicht umstellen."

… über Siegtorschütze Leon Goretzka: "Er ist unfassbar athletisch und einfach ein toller Box-to-Box-Spieler. Das sind seine Qualitäten."

Yann Sommer (Torwart Borussia Mönchengladbach) bei "Sky" ...

… über seinen Fehler, der zum 1:0 für Bayern führte: "Man muss eine gute Balance haben zwischen Risiko und Sicherheit, Aber das war ein ganz klarer Fehler von mir. Ich ärgere mich extrem. Wir waren einfach gut im Spiel. Ich habe einfach die falsche Entscheidung getroffen. Man muss es zur Seite legen, weiter geht’s."

… über die Gladbacher Leistung: "Wir haben in der ersten Halbzeit die Kontrolle gehabt. Gute Laufwege, wir waren mutig. In der zweiten Halbzeit war es dann etwas schwieriger."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach) bei "Sky" ...

… über die Niederlage: "Wir haben einfache und auch unglückliche Tore hergeschenkt. Dann hätten wir unsere Chancen besser nutzen müssen. Hier in München bekommst du nicht viele Gelegenheiten, aber wir haben uns einige erspielt und die müssen wir eiskalt nutzen. Deswegen haben sich die Jungs mit einer sehr aufopferungsvollen und kämpferischen Leistung nicht belohnt. Trotzdem müssen wir selbstkritisch anmerken, wenn wir solche Spiele gewinnen wollen, dass wir die Kontrolle und die Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum halten müssen. Wir hatten heute eine Idee und wollten den Bayern Aufgaben stellen."

… über das entscheidende zweite Gegentor: "Ich glaube, dass der Ball (Ann. d. Red.; einleitender Pass auf Benjamin Pavard vor dem 2:1 durch Leon Goretzka) so nicht gewollt war. Aber es geht halt auch darum, dass du bis zum Schluss verteidigst, auch wenn du körperlich müde bist und vorne dann noch den entscheidenden Punch setzt."

… über die Verletzung von Marcus Thuram nach zehn Minuten: "Das war sehr bitter. Wir hatten schon einige angeschlagene Spieler. Jetzt kommt mit Marcus (Ann. d. Red.; Thuram, Verdacht auf Sprunggelenksverletzung) noch ein Verletzter dazu."

… über die Chancen auf die Champions League: "Die Niederlage ist extrem ärgerlich, weil wir uns gut präsentiert haben und gezeigt haben, dass wir mutig spielen und mithalten können. Wir haben jetzt noch drei Spiele, jetzt heißt es Mund abputzen und weitermachen."

