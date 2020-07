Michael Cuisance steht offenbar weiter im Visier von Olympique Marseille. Angeblich sollen erste Gespräche im Rahmen des Testspiels zwischen dem FC Bayern und den Franzosen am heutigen Freitag (16:00 Uhr im Liveticker) stattfinden. Nach Informationen der "L'Équipe" geht es dabei um eine Leihe ohne Kaufoption. Vor allem Marseille-Coach André Villas-Boas soll ein Fan des 20-Jährigen sein.

Cuisance könnte demnach Morgan Sanson ersetzen, sollte dieser Marseille verlassen. Doch die Verhandlungen dürften aus Sicht der Franzosen nicht einfach werden. Denn Bayern-Trainer Hansi Flick gilt laut "Sport1" als großer Befürworter des Youngsters, der zum Ende der abgelaufenen Bundesligasaison gute Leistungen zeigte.

Insgesamt neun Mal stand Cuisance für die Münchener in der Saison 2019/20 in der Bundesliga auf dem Platz. Im letzten Ligapsiel gegen den VfL Wolfsburg (4:0) erzielte der 20-Jährige dann sein erstes Bundesligator und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Klub-Präsident rief wohl Rummenigge an

Marseilles Klub-Präsident Jacques-Henri Eyraud soll sich laut "L'Équipe" im Vorfeld des Testspiels schon telefonisch mit Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in Verbindung gesetzt haben. Nach dem Ende der Champions-League-Finalrunde soll es zudem zu einem Gespräch mit Flick und Cuisance kommen. Darin will der Bayern-Coach offenbar über seine Planungen für die neue Spielzeit sprechen.

Danach könnten möglicherweise die Verhandlungen mit Marseille in die entscheidende Phase gehen. Mehr als eine Leihe scheint aber unwahrscheinlich. Denn obwohl sich Cuisance geschmeichelt zeigte, dass die Franzosen Interesse an ihm haben, möchte er in Zukunft eine noch wichtigere Rolle bei den Münchenern einnehmen.

"Ich möchte mehr spielen, mich durchsetzen. Ich muss mehrere Spiele hintereinander bestreiten, um meine Statistiken zu verbessern", sagte der gebürtige Straßburger kürzlich der "L'Équipe". Sollte sich zudem Thiago aus München verabschieden, hätte Cuisance wohl noch mehr Chancen auf Einsätze.

