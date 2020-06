FC Bayern München - SC Freiburg jetzt live im TV, Livestream und Liveticker

FC Bayern München - SC Freiburg heute live im TV, Livestream und Liveticker: Am 33. Bundesligaspieltag empfängt der FC Bayern München in der Allianz Arena den SC Freiburg. Das Spiel wird live im TV bei Sky Bundesliga 2, im Rahmen der Konferenz bei Sky Bundesliga 1 und im Livestream bei SkyGo übertragen. Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Match des FC Bayern gegen Freiburg an.

Der FC Bayern München trifft am 33. Bundesligaspieltag auf den SC Freiburg. Der deutsche Rekordmeister hat seinen 30. nationalen Meistertitel in der Vereinsgeschichte sicher. Die Freiburger schielen noch auf die Teilnahme am internationalen Geschäft. Anstoß ist am Samstag, 20. Juni, um 15:30 Uhr.

FC Bayern - Freiburg: Die Bundesliga live im TV

Sky überträgt das Spiel zwischen den Bayern und Freiburg am Samstag ab 15:30 Uhr live im TV bei Sky Bundesliga 2. Zudem wird das Match auch im Rahmen der Spieltagskonferenz auf Sky Bundesliga 1 übertragen.

München - SC Freiburg: Die Bundesliga im Livestream

Sky bietet einen Livestream zur Partie bei SkyGo an.

FC Bayern München - SC Freiburg im Liveticker

Bei Eurosport.de werdet ihr mit allen Informationen zu Deutschlands höchster Liga versorgt. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Spiel der Bayern gegen die Gäste aus Freiburg.

FC Bayern München - Freiburg: Bundesliga live im Radio

Amazon.de überträgt wie alle Bundesligaspiele auch das Match zwischen den Münchnern und Freiburg im Radio.

FC Bayern - SC Freiburg: Die Aufstellungen

So spielt der FC Bayern: Ulreich - Pavard, Boateng, Martínez, Hernández - Kimmich, Goretzka - Singh, Müller, Cuisance - Lewandowski

Ersatzbank: Neuer, Odriozola, Coman, Jeong, Batista-Meier, Zirkzee, Richards, Musiala

So spielt der SC Freiburg: Schwolow - Schmid, Lienhart, Heintz, Günter - Tempelmann, Höfler - Sallai, Grifo - Höler, Petersen

Die vergangenen 10 Duelle

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

18.12.19: SC Freiburg - FC Bayern München 1:3

30.03.19: SC Freiburg - FC Bayern München 1:1

03.11.18: FC Bayern München - SC Freiburg 1:1

04.03.18: SC Freiburg - FC Bayern München 0:4

14.10.17: FC Bayern München - SC Freiburg 5:0

20.05.17: FC Bayern München - SC Freiburg 4:1

20.01.17: SC Freiburg - FC Bayern München 1:2

16.05.15: SC Freiburg - FC Bayern München 2:1

16.12.14: FC Bayern München - SC Freiburg 2:0

15.02.14: FC Bayern München - SC Freiburg 4:0

