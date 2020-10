Zirkzee spielte bereits in der Jugend für Feyenoord Rotterdam, eher er 2017 zur U17 der Münchner kam. Beim FC Bayern hat der Niederländer noch einen Vertrag bis 2023. Vergangene Saison stand der Stürmer insgesamt zwölf Mal für die Profimannschaft auf dem Platz und traf in neun Ligaspielen vier Mal. In der Vorrunde spielte er regelmäßig für die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters.