"Darum wollten wir jetzt auch Klarheit auf der Trainerposition, bevor wir in den nächsten Wochen und Monaten den Spielerkader für die nächste Saison zusammenstellen", so der 64-Jährige weiter.

Flick hatte am Freitag seinen Kontrakt beim FC Bayern bis Juni 2023 verlängert. In den kommenden Tagen und Wochen stehen wichtige Vertragsgespräche mit Leistungsträgern wie Manuel Neuer, Thomas Müller, Thiago und Jerome Boateng (alle Verträge bis 2021) an. Der millionenschwere Wechsel von Leroy Sané wird hingegen immer unwahrscheinlicher. Flick gilt aber als Befürworter des Leipzigers Timo Werner.

(SID)