Dem Bericht zufolge geriet der Bayern-Star bei einem Spurwechsel mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Der Unfallschaden beläuft sich angeblich auf rund 25.000 Euro.

Jérôme Boateng soll sich zwar an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten haben, war jedoch laut der Polizei in Hof auf Sommerreifen unterwegs, was für ihn ein juristisches Nachspiel zur Folge hat: Boateng erhält als Fahrer eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

