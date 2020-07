Der FC Bayern München möchte langfristig "drei Stammspieler aus der Jugend bei den Profis" dabeihaben. Das erklärte Jochen Sauer, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums in der "Abendzeitung". Als Vorbild nannte Sauer Joshua Zirkzee, der vor drei Jahren von Feyenoord Rotterdam in die Nachwuchsabteilung der Münchner gewechselt war und in der abgelaufenen Saison neun Bundesliga-Spiele absolvierte.

Sauer hält die Jugendabteilung der Münchner auf europäischem Topniveau wieder für konkurrenzfähig. "Ich glaube, dass wir uns im Nachwuchsbereich in Europa wieder in einer breiten Spitzengruppe befinden.“ Der 47-Jährige fügte an: "Und da gehört der FC Bayern auch hin."

Zwar gebe es auf internationaler Bühne noch andere sehr gute Adressen wie "RB Salzburg, die Topklubs in Frankreich mit Paris Saint-Germain, den FC Barcelona, einige englische Klubs". Da werde "auch auf Topniveau gearbeitet, aber da können wir inzwischen mithalten", meinte Sauer.

Zudem habe man sich drei Jahre nach dem Umzug der Jugendabteilung von der Säbener Straße auf den FC-Bayern-Campus dem Niveau der Profimannschaft "weiter angenähert", sagte Sauer. "Unsere Nachwuchsspieler sehen, dass eine gewisse Durchlässigkeit gegeben ist und immer wieder die Chance kommt, sich bei den Profis zu präsentieren."

