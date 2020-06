Für Mehmet Scholl wäre ein Abgang von Thiago Alcantara beim FC Bayern München kein großer Verlust. Der ehemalige Nationalspieler machte gegenüber "Bild" deutlich, was er von dem Spanier hält und sagte: "Der ist mir jetzt nicht als Bayern-Gen-Experte in Erinnerung." Laut einem Bericht der "Sport Bild" will Thiago angeblich seinen 2021 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nicht mehr verlängern.

Scholl war bis zur Vertragsauflösung 2017, ausgelöst durch streitbare Aussagen seinerseits, neun Jahre für die "ARD" als Fußballexperte tätig. Im August gibt er nun sein Comeback bei "Bild Live".

In einem Vorabgespräch mit Marcel Reif wurde der 49-Jährige gefragt, ob der wahrscheinliche Abschied von Thiago nicht einen großen Verlust für die Bayern bedeuten würde. Der Ex-Profi antwortete: "Was heißt Verlust? Ich bin ja erschrocken, wie lange Thiago schon bei Bayern spielt."

Thiago wechselte 2013 vom FC Barcelona zu den Münchnern und entwickelte sich dort zu einer festen Größe. Er gewann in seiner Zeit an der Säbener Straße unter anderem in jedem Jahr die Meisterschaft.

Doch Scholl hat eine klare Meinung über den Mittelfeldspieler: "Der ist mir jetzt nicht als Bayern-Gen-Experte in Erinnerung" und er setzte direkt noch eins drauf: "Ich werde auch sicher nicht meine Mutter anrufen und heulen."

Thiagos Zukunft ist noch offen

Thiago kämpft derzeit nach Leistenprobleme um eine Rückkehr in die Stammelf. Wie die sportliche Zukunft des Bayern-Stars weitergeht, ist derzeit noch unklar. Denn laut einem Bericht der "Sport Bild" wolle Thiago seinen 2021 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nicht mehr verlängern.

Nach "Kicker"-Informationen hat unter anderem der FC Liverpool Interesse an Thiago. Die Bayern werden dem Bericht zufolge den Spanier aber nicht unter 60 Millionen Euro frühzeitig ziehen lassen.

