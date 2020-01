Der frühere Nationaltorhüter Kahn, 2001 Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern, soll mit Ablauf des Vertrages von Karl-Heinz Rummenigge am 31. Dezember 2021 das Amt des Vorstandsvorsitzenden bei den Münchnern übernehmen. An diese Aufgabe soll der frühere Bayern-Kapitän, der nach seinem Karriereende 2008 als TV-Experte und Geschäftsmann tätig war, in den kommenden zwei Jahren herangeführt werden. Kahns Vertrag läuft zunächst bis Ende 2024.

(SID)

