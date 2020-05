Der FC Bayern München muss möglicherweise bis zum Saisonende auf Philippe Coutinho zu verzichten. Wie die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" erfahren haben will, fällt der Brasilianer nach seiner Operation am rechten Knöchel am 24. April länger aus als zunächst gedacht. Demnach könnte Coutinho den Bayern erst wieder in sechs Wochen und damit Ende Juni zur Verfügung stehen.

Nach der Operation Ende April hieß es seitens des FC Bayern in einer Mitteilung: "Coutinho hatte eine erfolgreiche Operation am rechten Knöchel. Er wird in zirka 14 Tagen mit dem Reha-Programm beginnen können." Dieser Zeitplan scheint sich nun laut "Mundo Deportivo" zu verzögern.

Sofern der von der DFL vorgestellte Spielplan für den Neustart eingehalten werden kann, wird der letzte Bundesliga-Spieltag am 27. Juni ausgetragen. Das könnte für Philippe Coutinho sehr knapp werden.

Coutinho womöglich ohne Abschiedsvorstellung im Bayern-Trikot

Sollte Coutinho bis Saisonende nicht rechtzeitig fit werden, wird er vor dem Ende seines Leihvertrags und der Rückkehr zum FC Barcelona sehr wahrscheinlich nicht mehr im Bayern-Trikot auflaufen können. Seine Leihe läuft am 30. Juni aus.

Einzige Möglichkeit wäre, dass die UEFA und FIFA die Vertragsfristen aufgrund der Corona-Pandemie anpassen und nach hinten verschieben, schließlich sollen im Juli und August ja noch die internationalen Klub-Wettbewerbe zu Ende gespielt werden.

Offen ist weiterhin, wie es für den 27-Jährigen in der nächsten Saison weitergeht. In den vergangenen Tagen gab es vermehrt Gerüchte, dass er in die Premier League wechseln könnte. Inzwischen scheint aber auch ein Verbleib beim FC Barcelona wieder realistisch.

