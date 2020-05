Vor einigen Tagen kündigte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic eine Transferoffensive der Münchner mit Top-Transfers an. Auf der anderen Seite könnte ein Star den FC Bayern dagegen schon wieder verlassen. Lucas Hernández, der im Sommer 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid geholt wurde, soll bei Reals Trainer Zinédine Zidane auf der Wunschliste stehen.

Laut eines Berichts des französischen Portals "Le10Sport" soll Zinédine Zidane großes Interesse haben, Lucas Hernández zu Real Madrid zu lotsen.

Zidane soll den Franzosen auch schon über seine Absichten informiert haben.

Der ehemalige Weltklasse-Spieler, der mit Real auch als Trainer zahlreiche Erfolge feierte (unter anderem drei Champions-League-Siege), habe darüber hinaus auch Lucas Hernández‘ Bruder Theo im Visier. Theo Hernández hatte die Madrilenen erst vergangenen Sommer Richtung AC Milan verlassen, soll nun aber anscheinend zurückgeholt werden.

Hernández soll Kontakt zu Real gesucht haben

Die Aussicht mit seinem Bruder zusammenspielen zu können, dürfte Bayern-Star Lucas Hernández sicherlich reizen.

Bereits vor einigen Tage hatte das spanische Portal "Don Balon" berichtet, dass der Innenverteidiger seinen Wechsel zu den Bayern bereits bereue und deshalb die Königlichen kontaktiert haben soll.

Eine Verpflichtung könnte sich jedoch aufgrund der finanziell unsicheren Lage in Zeiten der Coronakrise trotz seines gesunkenen Marktwertes schwierig gestalten. Lag sein Wert im Sommer bei 70 Millionen Euro, sind es laut "transfermarkt.de" momentan nur noch 56 Millionen Euro.

Das liegt auch daran, dass Hernández in der laufenden Saison aufgrund einer Kreuzband-Operation längere Zeit fehlte und bisher nur auf 14 Pflichtspiel-Einsätze kam.

Bayern sind weiter von Hernández überzeugt

Ein Wechsel zurück nach Spanien könnte aber natürlich auch am Veto der Bayern-Verantwortlichen scheitern. Sportdirektor Salihamidzic sagte über Hernández' bisherige Zeit in München in der "Sport Bild": "Dass er verletzungsbedingt keinen guten Start bei uns erwischt hat, ist bedauerlich, aber so etwas passiert."

Salihamidzic glaubt aber weiterhin an den Weltmeister von 2018, dessen Vertrag bis 2024 läuft: "Lucas hat die Qualität und den Willen, aus so einer Situation gestärkt hervorzugehen. Sein Transfer wurde auf Vorstands- und Aufsichtsratsebene einstimmig beschlossen, wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft noch sehr helfen wird."

