Die Offensiv-Stars Robert Lewandowski und Thomas Müller haben am 30. Bundesliga-Spieltag im Auswärtsspiel gegen Bayer 04 Leverkusen die fünfte gelbe Karte gesehen und werden dem FC Bayern München damit im Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Samstag (18:30 Uhr im Liveticker) fehlen. Für Müller ist es die erste Gelbsperre seiner Karriere überhaupt.

Der FC Bayern München wird personell stark geschwächt in das Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 31. Spieltag gehen. Mit Robert Lewandowski (30 Tore) und Thomas Müller (20 Assists) fehlen gleich zwei Offensivstars gelbgesperrt. Beide hatten gegen Bayer 04 Leverkusen in der ersten Halbzeit eine Verwarnung kassiert.

Trainer Hansi Flick wird also umbauen müssen. Eine Option ist dabei Youngster Joshua Zirkzee. Auch Ivan Perisic wird wahrscheinlich in die Startelf rücken.

